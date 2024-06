Das ehemalige Werksgebäude wurde Schritt für Schritt entkernt, saniert und ausgebaut. Nun müssten nur noch Ausstellungsmöbel geliefert und eingebaut werden, so Weißler. Höhepunkt der Ausstellung soll eine historische und begehbare Lok werden, an der deren Funktionsweise erklärt werden soll. Mit einer Auswahl an Exponaten wird laut Weißler außerdem die Geschichte der Eisenbahn erzählt.