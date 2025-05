Er leitet ehrenamtlich die Kulturbühne Meiningen. Der Verein mit rund 40 theaterbegeisterten Frauen und Männern aus der Südthüringer Region führt regelmäßig eigene von Axel Weiß geschriebene Stücke auf und bietet auch jungen Autorinnen und Autoren, Künstlern und Musikerinnen den Ort und die Gelegenheit für Auftritte. Die Kulturbühne, die gerade das fünfjährige Bestehen ihres eigenen Spielortes gefeiert hat, ist als ein weiteres künstlerisches Kleinod in der Theaterstadt Meiningen etabliert.

Leidenschaft für die Bretter, die die Welt bedeuten

Ein Germanistik-Studium hat Dr. Axel Weiß neben drei anderen abgeschlossen. Er liebt es, sich Theaterstücke anzuschauen und spielt leidenschaftlich gern selbst. Vielleicht liege es ja auch daran, mutmaßt er, dass er fast im Meininger Theater geboren wurde. Die Fruchtblase war jedenfalls schon geplatzt... Mit zwölf Jahren begann er dann seine Karriere im Naturtheater Bauerbach ganz in der Nähe, dem er noch immer angehört.

Und im Jahr 2012 hat Axel Weiß seinen ersten Theaterverein gegründet. "Ich habe versucht, die Idee des Spielens weiterzugeben." Drei Jahre später hat er mit einem selbst geschriebenen Stück über die geraubte Kaisertochter Theophanu in Rohr ein ganzes Dorf begeistert zum Jubiläum der dortigen Michaeliskirche - und damit auch die Gründung eines Theatervereins initiiert.

Bildrechte: MDR/David Dienemann

Von großer Tour ins eigene Heim

Mit regional bezogenen Historienstücken wie zum Jubiläum 500 Jahre Reformation oder über den jungen Schiller hat die Theater-Gruppe um Axel Weiß ganz Thüringen und angrenzende Bundesländer bereist, ist in Schlössern, in Kirchen und auf Marktplätzen aufgetreten. Da fast alle berufstätig sind, als Erzieherinnen oder in der Pflege, im Landratsamt oder als Unternehmer, wurde der Aufwand bald zu groß.

Und auch wenn ihr Vorbild Theater-Herzog Georg II. lange selbst auf Tournee war, haben sich die Laienschauspielerinnen und -schauspieler nach einem eigenen Haus gesehnt. "Wir wollten nicht immer auf den Wettergott hoffen müssen", erzählt Axel Weiß. Er hat ein passendes Objekt in einem früheren Einkaufsmarkt am Stadtrand entdeckt - eine ehemalige Fleischerei. "Alle haben gesagt: Das wird nie etwas, aus einer Fleischerei in einem Gewerbegebiet, so eine Bühne zu schaffen", erinnert er sich.

Bildrechte: MDR/David Dienemann

"Aber es ist etwas geworden. Wir haben vor zwei Wochen fünfjähriges Bestehen gefeiert", sagt der Vereinschef voller Stolz. Vor allen Dingen, weil alle selbst mit angepackt haben beim Umbau. Hier treten auch gern junge Autorinnen, Künstler und Musikerinnen aus Nah und Fern auf. Sie kommen sogar aus Argentinien, Liverpool oder Tirol, weil sie das idyllische und familiäre Ambiente mögen.

"Es ist großartig, was mit der Kulturbühne entstanden ist", würdigt Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, der dem Kuratorium der Thüringer Ehrenamtsstiftung angehört, das Engagement von Axel Weiß und den Vereinsmitgliedern. "Du bist Antreiber, Du schreibst Stücke, Du faszinierst die Menschen, bei der Kultur mitzuwirken - das ist großartig. Solche Thüringer braucht das Land."

Bildrechte: MDR/David Dienemann

Ein Verein als große Familie

Die Thüringer brauchen natürlich auch ihre Wurst. Um diese dreht sich die aktuelle Kriminalkomödie um den investigativen Anwalt Fickel und den insolventen Fleischfabrikanten Krautwurst. Die Rollen schreibt Axel Weiß - in diesem Fall nach einer Buchvorlage - den Schauspielerinnen und Schauspielern genau auf den Leib. Das mögen sie so an ihm. Und so wird aus einer Kindergartenerzieherin eine leitende Oberstaatsanwältin und aus einer Angestellten im Landratsamt eine Wurstkönigin. Zu sehen am 23. bis 25. Mai in der Kulturbühne in der Dolmarstraße.

"Die Truppe ist bunt zusammengewürfelt", erzählt Marek Lehmann, der unseren Thüringer des Monats vorgeschlagen hat, "und er ist für uns alle da, hat auch privat immer ein offenes Ohr". Das Ensemble sieht sich wie eine große Familie.

Bildrechte: MDR/David Dienemann

Auszeichnung als Ansporn fürs Jubiläumsjahr

Das Buch für das nächste Stück hat Dr. Axel Weiß bereits fertig. Es wird wieder ein großes Historienstück über die letzten Tage des Meininger Theaterherzogs Georg II, dessen 200. Geburtstag die Stadt im nächsten Jahr groß feiern will. Es heißt "1914 - Vorahnungen in Sachsen-Meiningen". Die Proben dafür beginnen Ende Juni und eine ganz besondere Aufführung soll es am 2. April 2026 - dem Geburtstag des Herzogs - am authentischen Ort auf der Veste Heldburg geben.

"Ich freue mich sehr, dass wir im nächsten Jahr, dem Herzog-Georg-Jahr, durch diese Auszeichnung noch mal angetrieben werden, unser Bestes zu geben", sagt Axel Weiß. "Es ist eine große Ehre für mich und das gesamte Ensemble." Und auch für die 500 Euro Preisgeld von MDR THÜRINGEN für den "Thüringer des Monats" hat er bereits Verwendung: "Die Inszenierung lebt natürlich von historischen Kostümen. Da kommen Tausende Euro als Leihgebühr zusammen. Diese 500 Euro werden ein Grundstein dafür sein."