Die Kriminalpolizei hat in Schmalkalden zwei Männer aus dem Drogenmilieu überführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 55 Jahre alten Mann aus Mühlhausen und einen 37-Jährigen aus Schmalkalden. Der Mann aus Mühlhausen übergab dem 37-Jährigen demnach am vergangenen Donnerstag in der Schmalkalder Innenstadt 200 Gramm Crystal. Dabei wurden beide Männer festgenommen.

Der beschlagnahmte Fund der Polizei. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Suhl

Der Polizei zufolge waren mehrwöchige Ermittlungen vorausgegangen. Beide Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Auf dem Grundstück des 55-Jährigen in Mühlhausen stellte die Kriminalpolizei später 1,8 Kilogramm Crystal, 170 Gramm Kokain, 500 Gramm Amphetamin und fast 15.000 Euro Bargeld sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Auch im Kreis Sömmerda Crystal sichergestellt

Auch im Kreis Sömmerda haben Ermittler kürzlich einen größeren Fund Drogen sichergestellt. Wie die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift der Länder Thüringen und Sachsen am Mittwoch mitteilte, wurden mehrere Kilogramm Crystal Meth im Wert von rund 700.000 Euro beschlagnahmt. Der Einsatz fand demnach bereits Ende März statt. Den genauen Ort im Kreis Sömmerda nannten die Behörden nicht.

Zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren sitzen seit Ende März in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde bereits seit Anfang des Jahres ermittelt. Zuvor war in den USA eine Paketsendung aus Mexiko abgefangen worden. Das Postpaket habe zehn Kilogramm gepresstes Methamphetamin (Crystal) enthalten und sei an einen Empfänger im Landkreis Sömmerda adressiert gewesen.