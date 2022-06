2045 - das ist die magische Zahl. Bis dahin soll Deutschland klimaneutral sein. Der Bund hat das Ziel im Klimaschutzgesetz verankert. In diesem Zusammenhang ist auch von einem "Generationenvertrag für das Klima" die Rede.



Diese Formulierung geht auf das historische Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021 zurück, dass den Bund dazu verpflichtet hatte, "aktiv vorzubeugen, so dass es in Zukunft nicht zu unverhältnismäßigen Einschränkungen der Freiheitsgrundrechte der heute jüngeren Menschen kommt", wie es auf der Internetseite der Bundesregierung heißt. Kurzum: Die Älteren schulden es den Jüngeren, ihnen eine intakte und bewohnbare Welt zu hinterlassen. Bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen, bedeutet, dass in den nächsten 23 Jahren viel Arbeit ansteht.