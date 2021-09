Richtig warm ist es in der Halle der Firma Eproplast in Schmalkalden. Viel Wärme ist auch nötig, denn hier wird Kunststoff verarbeitet. Überwiegend Polyethylenterephthalat (PET), das als Granulat meist aus Schkopau in Sachsen-Anhalt kommt, wird von etwa 90 Beschäftigten in Spritzguss-Maschinen zunächst zu Pre-Formen gemacht. Die sehen ein bisschen aus wie zu kurz geratene Reagenzgläser. Sie werden dann zu Verpackungen für Honig oder Haushaltsreiniger, indem sie auf mehrere hundert Grad erhitzt und mit Druckluft aufgeblasen werden. Je nach Form, in der das passiert, können solche Flaschen dann unterschiedlich aussehen - etwa rund oder flach.

In vielen Umfragen unter Unternehmen - etwa dem Konjunkturklimaindex der Thüringer Industrie- und Handelskammern - tauchen Energiekosten als wichtiges Problem auf. Zuletzt wurde das oft überlagert von Fachkräftemangel und Corona-Auswirkungen. In den meisten anderen Ländern ist der Strompreis aber für Unternehmen niedriger als hierzulande: Wenn sie zum Beispiel zwischen 500 und 2.000 Megawattstunden Strom verbrauchen, kostet das im Schnitt etwa 17,8 Cent. Inklusive EEG-Umlage. In Großbritannien sind es 16,5 Cent. Norwegen verlangt gar nur gut fünf Cent. Die Strompreise sind aber in den meisten Ländern anders aufgebaut. Deutschland finanziert die Erneuerbaren Energien über diese Umlage, in anderen Ländern geschieht das zum Beispiel aus dem Staatshaushalt oder über andere Anreize. Die Kosten tauchen dann nicht wie in Deutschland auf der Stromrechnung auf, sondern werden anders getragen.