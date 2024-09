Thüringen hat rund 220 neue Polizistinnen und Polizisten. Die jungen Frauen und Männer haben ihre Ausbildung an der Thüringer Polizeischule in Meiningen erfolgreich abgeschlossen. Am Montag wurden sie mit einem feierlichen Festakt offiziell in den Dienst entlassen. Neben einer Ernennungsurkunde erhielten sie ihre Schulterklappen mit den - je nach Dienstgrad - zwei oder drei Sternen.