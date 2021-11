Im Thüringer Wald laufen die Vorbereitungen für die Wintersportsaison auf Hochtouren. Das teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Sobald genug Schnee liegt, könnten die 20 alpinen Liftanlagen in Betrieb gehen. Am Montag fiel erstmals Schnee in den Höhenlagen des Thüringer Waldes rund um Masserberg und Oberhof. Dieser blieb allerdings nicht liegen.