Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat Falschinformationen zurückgewiesen. Wie ein Sprecher mitteilte, waren in den Sozialen Netzwerken vermehrt Meldungen im Umlauf, wonach mehr Asylbewerber in Breitungen untergebracht werden sollen.

Der Landkreis betreibt ausschließlich die Gemeinschaftsunterkunft in der Poststraße und hat auch in Zukunft nicht vor, mehr als eine Gemeinschaftsunterkunft in Breitungen zu betreiben, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.