Meiningen Falsche Polizisten kontrollieren Fahrradfahrer

In Meiningen haben zwei Unbekannte versucht einen Radfahrer zu betrügen. Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Männer den Radfahrer am Samstagabend kurz vor 23 Uhr mit einer Anhaltekelle in der Werrastraße. Sie gaben sich als Polizisten aus und bemängelten ein defektes Rücklicht.