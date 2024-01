Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) am Donnerstagmorgen ist ein Häftling Stunden später in Erfurt gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige gegen 13:30 Uhr festgenommen. Zu den Umständen seiner Flucht teilten Polizei und Justiz noch nichts mit. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN war der Mann mit Hilfe eines Lastwagens geflüchtet.

