Die kleine Rhöner Gemeinde Erbenhausen besteht aus drei Ortsteilen: Erbenhausen, Schafhausen und Reichenhausen. Insgesamt leben dort ungefähr 560 Menschen. Jeder Ort hat eine eigene Feuerwehr. Zu Einsätzen gerufen, werden die Kameraden jedoch selten. Eigentlich. Denn in den vergangenen Monaten war das anders.

Allein in den ersten zwei Januarwochen musste die Feuerwehr acht Mal ausrücken. Das Problem: Alle acht Einsätze stellten sich am Ende als falsche Alarme heraus. Betroffen sind jeweils an die 30 Kameraden aus allen drei Ortsteilen, wie der Schafhäuser Feuerwehr-Chef Daniel Thomas berichtet. Insgesamt sprechen er und der Bürgermeister von 22 Einsätzen in den vergangenen Monaten, die nicht nötig gewesen wären.

Viele haben die Lust verloren, das merke ich ganz deutlich. Es werden immer weniger, die zu den Einsätzen kommen. Daniel Thomas, Feuerwehr-Chef Schafhausen

Ausgelöst wurden die Fehlalarme immer an der gleichen Adresse: der Flüchtlingsunterkunft in Schafhausen. Hintergrund ist kein technisches Problem, sondern dass Bewohner in ihren Zimmern kochen oder rauchen und dadurch die Rauchmelder anschlagen.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Gerade nächtliche Fehlalarme seien ärgerlich und belastend, so Ortsbrandmeister Daniel Thomas: "Die Kameraden sind ja allesamt berufstätig, müssen also am nächsten Tag früh raus". Große Sorge bereite ihm, dass die Motivation bei den Kameraden infolge der vielen Fehlalarme nachgelassen hat: "Viele haben die Lust verloren, das merke ich ganz deutlich. Es werden immer weniger, die zu den Einsätzen kommen".

Wenn nachts die Sirenen gehen, dann ist sofort das ganze Dorf munter und natürlich auch die Kinder. Tino Scherer, Bürgermeister

Unmut kommt auch aus der Bevölkerung, wie Bürgermeister Tino Scherer berichtet, der selbst auch bei der Feuerwehr ist: "Wenn nachts die Sirenen gehen, dann ist sofort das ganze Dorf munter und natürlich auch die Kinder." Am nächsten Tag kämen dann immer die Fragen, was denn schon wieder losgewesen sei.