Oberhof Treppenlauf am Kanzlersgrund: Feuerwehrleute sammeln 13.000 Euro für Kinder-Projekte

Gut 500 Feuerwehrleute haben sich am Samstag beim Treppenlauf an der Oberhofer Skisprungschanze am Kanzlersgrund gemessen. Das schnellste Team schaffte es in unter sechs Minuten. Rund 13.000 Euro für den guten Zweck kamen zusammen.