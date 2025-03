Das Meininger Landgericht hat am vergangenen Dienstag einen 44-jährigen Notfallsanitäter sowie freiwilligen Feuerwehrmann aus Südthüringen wegen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zum Prozessauftakt eine Woche zuvor hat M.L. noch seine Unschuld beteuert.

Sämtliche Vorwürfe seien eine Intrige. Völlig überraschend gestand der Angeklagte dann am zweiten und letzten Verhandlungstag die Taten und er entschuldigte sich bei den Opfern. Diese jedoch erheben nun schwere Vorwürfe gegen die leitenden Mitarbeiter beim Johanniter-Rettungsdienst sowie die Führungsriege der betroffenen Feuerwehr.

Die Opfer, so der Vorwurf, seien nicht ernst genommen und nicht ausreichend geschützt worden. "Ich hatte den Eindruck, dass man es einfach nicht wahrhaben wollte. Es ging nicht darum, die Vorwürfe aufzuklären, sondern ganz schnell wieder Ruhe in den Laden zu bringen", beschreibt ein junger Mann die Situation. (Sein Name ist der Redaktion bekannt.) 2012 war er als Praktikant zu den Johannitern gekommen.