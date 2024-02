Die Finanzierung des Neubaus der Inselbergschanze in Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist auch weiterhin gesichert. Das sagte Bürgermeister Kay Goßmann (CDU) am Dienstagabend im Stadtrat. Er konterte damit Gerüchte, der Bau würde möglicherweise teurer und damit nicht mehr im vorgegebenen Rahmen finanzierbar sein.

Laut Goßmann bleibt die veranschlagte Gesamtsumme von zwei Millionen Euro gedeckelt. Der Kreis hat sich zuvor verpflichtet 1,9 Millionen Euro zu übernehmen, 100.000 Euro fließen aus der Stadtkasse in Brotterode-Trusetal. Christoph Zimmermann, der den Schanzenbau als Projektleiter betreut, sagte in der Sitzung, in der Summe sei auch "ordentlich Puffer" eingebaut. Insgesamt seien rund 125.000 Euro als Teuerungsrate eingespeist.