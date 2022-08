Grasbewachsene Hügel so weit das Auge reicht. Der Flugplatz Dolmar liegt am gleichnamigen Berg in der Nähe des südthüringischen Kühndorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Das elf Hektar große Gelände auf gut 500 Höhenmetern bietet freie Sicht über die größtenteils unberührten Weiten der Thüringer Rhön.