Beim Training der U15-Mädchenmannschaft sind beim ESV Lok Meiningen heute drei neue Mädchen dabei. Die 13-jährige Leni ist eine davon. "Früher war ich nicht so der Fußballfan", erzählt sie, durch Freunde sei sie dann mit dem Sport in Kontakt gekommen. Ihre Großeltern hätten sie dazu ermuntert, einem Verein beizutreten.

Jürgen Herbst freut sich über jeden Neuzugang. Seit 17 Jahren trainiert der heute 67-jährige die Mädchenmannschaften in Meiningen. Unter seiner Leitung hat sich der Standort neben Erfurt und Jena zu einer der wichtigsten Nachwuchsschmieden für den Thüringer Frauenfußball entwickelt. Angefangen hat Herbst im Jahr 2005, der ersten Einladung zu einem Schnuppertraining seien damals acht Mädchen gefolgt: "Heute haben wir fast 80 Spielerinnen", berichtet Herbst, auf diese Zahl sei er sehr stolz. Insgesamt gibt es beim ESV Lok Meiningen in der Frauenabteilung vier Mannschaften: eine U13, eine U15, eine U17 und eine Frauenmannschaft. Bei Wettkämpfen kann Trainer Jürgen Herbst aus den Vollen schöpfen. Eine luxuriöse Situation, von der die meisten anderen Thüringer Frauen- und Mädchenvereine nur träumen können.

Herbst erklärt sich den Erfolg durch seine "langjährige geordnete Nachwuchsarbeit". Mädchen, die für Fußball zu begeistern sind, gebe es genug. Die Vereine müssten aber aktiv auf sie zu gehen. Herbst hat dafür Kooperationen mit mehreren Schulen in Meiningen geschlossen: "Wer wartet, hat verloren", so der Trainer. Einmal die Woche bietet Herbst in den Schulen Ballsport-AGs für Mädchen an. Dabei werde nicht nur Fußball, sondern auch Basketball und Volleyball gespielt: "Ich versuche ganz grundsätzlich ein Interesse für Teamsport mit Ball zu wecken", sagt Herbst. Auf diese Weise habe er in den letzten Jahren immer wieder Mädchen für seine Mannschaften dazu gewinnen können.

Ein Blick ins Trainerzimmer von Jürgen Herbst, in dem ein Pokal neben dem anderen steht, lässt vermuten, wie viel Lebenszeit Herbst selbst für den Frauenfußball gegeben hat. Seinen Angaben nach bekommt er für die Arbeitsstunden beim ESV Lok Meiningen eine Aufwandsentschädigung. Die Einnahmen deckten in etwa seine Fahrtkosten ab.

Jedoch nur, so Herbst, weil es bei Ihnen vor Ort keine Mädchenmannschaften gebe. "Ich würde es doch begrüßen, wenn sich mehr reine Mädchenvereine gründen", sagt er. Mädchen, die in Jungsmannschaften spielen, weil es keine Mädchenteams vor Ort gibt, bietet Herbst an, zusätzlich als Gast in einer seiner Mannschaften zu spielen. Nach Thüringer Fußballgesetz ist das erlaubt. "Natürlich nur, wenn die Mädchen Lust und die Vereine einverstanden sind", so der 67-Jährige. Ein Tabu dagegen sei, Spielerinnen aus anderen Mädchenvereinen anzuwerben - "So etwas mache ich nicht, das wäre sehr unsportlich."