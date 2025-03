Die Masernschutzimpfung wird bei Säuglingen ab einem Alter von 11 Monaten empfohlen. Der endgültige Schutz wird aber erst nach der 2. Impfung erreicht - die sollte ab dem 15. Lebensmonat verabreicht werden, so Christoph Peter vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit :

"Die Masern zählen zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen und können bei Erstkontakt zu einer Erkrankung führen. Gerade bei Kindern unter fünf Jahren und Erwachsenen können Masern zu schweren Komplikationen führen." Dazu gehörten zum Beispiel Mittelohrentzündungen und Lungenentzündungen. In etwa einem von 1.000 Fällen komme es zu einer Gehirnhautentzündung.

Wie Kinderarzt Jacob Maske vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte erklärt, könne die Masernimpfung - wie jede Impfung - Nebenwirkungen auslösen: "Wir wollen, dass das Immunsystem reagiert und Gedächtniszellen bildet. Aber es gibt in der Regel keine so schweren Reaktionen, die so stark wie eine Erkrankung sein würden."