Die Autobahnpolizei sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Falschfahrer auf der A71 in Thüringen. Wie ein Sprecher mitteilte, war der Geisterfahrer am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr im Tunnel Eichelberg zwischen Meiningen-Süd und Rentwertshausen in Richtung Sangerhausen unterwegs.