Unterrichtsausfall Lehrermangel: Klasse in Schmalkalden muss zu Hause bleiben

Wegen akuten Lehrermangels muss in dieser Woche an der Grundschule Schmalkalden eine ganze Klasse zu Hause bleiben. Das Bildungsministerium sieht einen "außergewöhnlichen Fall". Doch in der Region sind 14 Lehrerstellen unbesetzt.