Die Stadt Oberhof hat eine Unterschriftenaktion für den Erhalt ihres Schulteils der Grundschule Zella-Mehlis gestartet. Wie Bürgermeister Thomas Schulz (Freie Wähler) sagte, wäre die Schließung für die Stadt ein herber Verlust. Die Plätze würden in den nächsten Jahren dringend gebraucht. Durch ein neues Hotel und zusätzliche Bauplätze würden junge Familien in die Stadt kommen, die ihre Kinder im Ort in die Schule schicken wollen.

Unterricht in einer Grundschule: Im Kreis Schmalkalden-Meiningen fürchten kleinere Schulstandorte um ihre Existenz. Bildrechte: dpa