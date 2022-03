Für gewöhnlich nehmen wenige bis gar keine Einwohner an öffentlichen Kreistagssitzungen teil. Im Landratsamt in Meiningen waren die Zuschauerplätze am Donnerstag dagegen bis auf den letzten Stuhl belegt. Der Grund für das rege öffentliche Interesse war der Tagesordnungspunkt 22: "Beschlussfassung über die Fortschreibung des Schulnetzes".