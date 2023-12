Schmalkalden-Meiningen Kreistag beschließt Aus für Grundschulen - Einwohner protestieren

Weiter sieht das Papier eine Kooperation zwischen den Grundschulen in Schmalkalden und Wernshausen vor. Zudem sollen die bestehenden Schulbezirke mit dem Schuljahr 2024/25 aufgehoben werden, sodass Eltern künftig frei bestimmen können, in welche Schule sie ihre Kinder schicken. Bis 2027 sollen die Schulen in Kaltennordheim und Schwarza saniert werden. In dieser Zeit werden die Kinder dieser Standorte vorübergehend mit in Kühndorf und Frankenheim beschult.

Die Schulschließungen sind laut Verwaltung nötig, weil die Schülerzahlen im Kreis sinken, was wiederum zu Leerstand in den Schulgebäuden führe. Unter diesen Umständen bekäme der Landkreis keine Fördermittel vom Land, so Landrätin Peggy Greiser (parteilos). Notwendige Sanierungen sei dann nicht finanzierbar. Die Anpassung des Schulnetzplans soll nach Greisers Angaben langfristig die Qualität der Bildung im Kreis sichern. Handlungsdruck erzeuge auch, dass es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt.

Erarbeitet wurden die Pläne vom Bildungsausschuss des Kreises. Vorsitzender Fabian Giesder sagte, keiner habe sich die Entscheidung leicht gemacht. Die Vorschläge seien Ergebnis intensiver Beratungen. In dem langwierigen Prozess seien zahlreiche Daten berücksichtigt, sowie die Schulen, das Schulamt, Elternvertreter und Gemeinden miteinbezogen worden.

Zu der Sitzung am Donnerstag waren auch rund 120 Einwohner aus Frankenheim gekommen. Mit Wortbeiträgen und Schildern protestierten sie gegen die Pläne. Sie kritisierten, nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen worden zu sein. Es sei nicht nachvollziehbar, warum ihre Schule geschlossen werden soll. Das Gebäude sei in einem guten Zustand, die Schule sei digitalisiert und gut ausgelastet.