In Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in der Nacht zum Dienstag Gülle in die Werra gelaufen. Dort ist offenbar ein Güllelager der Firma ReFood leckgeschlagen. Es handelt sich um einen Entsorgungsbetrieb für Speisereste und organische Abfälle mit einer Kofermationsanlage, eine Art Biogasanlage. Neun Feuerwehren seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Die Kofermationsanlage von Refood in Schwallungen., Bildrechte: imago images/ari