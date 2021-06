In Benshausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen soll eine Gedenkstätte für zu unrecht als Hexen verbrannte Frauen entstehen. Dazu hat sich der Ortsteilrat auf Bitte einer Nachfahrin entschlossen. Die Gedenkstätte soll am Ziegenplan, einer der ehemaligen Gerichtsorte, gebaut werden, heißt es in dem Beschluss. In welcher Form genau, werde noch beraten.