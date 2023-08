Auf 4.000 Metern Höhe leistet eine 12-köpfige Gruppe in der nordindischen Himalaya-Region Ladakh zahnmedizinische Hilfe: Drei Mediziner, drei Zahnmedizin-Studentinnen und weitere Helfer sind in den vergangenen Wochen auf beschwerlichen Wegen in entlegene Bergdörfer gereist, um vor Ort für bessere Zahngesundheit zu sorgen. Alles unter der Leitung vom Wasunger Zahnarzt Maik Wieczorrek.

Mit zahntechnischen Geräten, Instrumenten und über 700 Zahnbürsten in den Koffern startet die Gruppe vor zwei Wochen am Flughafen Frankfurt. In Ladakh wollen sie zahnmedizinische Hilfe zur Selbsthilfe leisten, denn in den Dörfern der Region "Trans-Sengela-Area" gibt es keine Zahnärzte. Wieczorrek ist seit 2004 in der Region engagiert und hat 2010 dafür auch den Verein "Ladakhpartners-Partnership Local Doctors" gegründet. Mittlerweile hat der Verein 60 Mitglieder auf ganz Deutschland verteilt.