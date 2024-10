Im Stadtgebiet von Schmalkalden hat sich am Montagvormittag ein Hirsch verirrt. Unter anderem begutachtete das Tier auf einem niedrigen Flachdach die Nachbarschaft.

Polizeibeamte stellten den Hirsch in der Straße Entenplan fest und trieben ihn in die Haindorfsgasse. Über die Stadt wurde ein Tierarzt verständigt, der das Tier betäubte, abtransportierte und in einem Waldstück im Bereich Ehrenthal wieder aussetzte.