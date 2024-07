Der Familienbetrieb stellt Fleisch- und Kartoffelsalate her. Die Brüder Andreas und Stephan Hopf hatten den Betrieb von der Theo-Müller-Gruppe zurückgekauft. Der Lebensmittelkonzern hatte die Produktion am 31. August 2019 in Floh-Seligenthal eingestellt. Damals hatten 70 Mitarbeiter ihre Jobs verloren.