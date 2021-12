Traditionsmarke wiederbelebt Hopf-Feinkost-Salate werden wieder in Thüringen produziert

Nach einem Neustart will der Feinkost-Salate-Hersteller Hopf in Floh-Seligenthal künftig auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzen.

Vor zwei Jahren hatte der Mutterkonzern alle 70 Mitarbeiter entlassen. Die Familie Hopf hatte sich danach dafür entschieden, den Betrieb in Eigenregie weiter zu führen