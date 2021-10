"The Grand Green - Familux-Resort" Nach Verzögerungen beim Bau: Richtfest für Familienhotel in Oberhof

Hauptinhalt

Nach Verzögerungen beim Bau ist am Freitag Richtfest für das neue Familienhotel "The Grand Green - Familux-Resort" gefeiert worden. Ursprünglich sollte es noch im Dezember eröffnen. Nun werden die ersten Gäste für April 2022 erwartet. In den ersten Wochen seien bereits über die Hälfte der Zimmer ausgebucht.