Den Staatspreis 2024 gewann der Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr, weil alle Kriterien der Auslobung – Gestaltung, Konstruktion, Innovation, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit – in diesem Projekt laut Jury in vorbildlicher Weise umgesetzt wurden.

Bildrechte: Thüringer Wintersportzentrum Oberhof/Foto: Christian Heilwagen