Die Stadt Brotterode-Trusetal im Kreis Schmalkalden-Meiningen beteiligt sich mit 100.000 Euro an der Sanierung der Inselsbergschanze. Eine Mehrheit der Stadträte stimmte am Dienstagabend dafür und brachte den Umbau damit in trockene Tücher. Mit der Sanierung soll unter anderem der Continental Cup der Skispringer langfristig abgesichert werden.

Ursprünglich waren fünf Millionen Euro für das Projekt eingeplant. Weil sich aber das Land Thüringen nicht an der Sanierung beteiligen wollte , findet der Umbau nun in abgespeckter Form statt: Der Sprungrichterturm und die Beschneiungsanlage werden beispielsweise nicht saniert. Im März 2024 sollen die Arbeiten beginnen. Vor knapp zwei Wochen hatte bereits der Kreis Schmalkalden-Meiningen maximal zwei Millionen für den Umbau zugesichert .

Damit hier an der Inselsbergschanze auch in Zukunft Wettbewerbe stattfinden können, soll sie saniert werden. (Archiv)

Damit hier an der Inselsbergschanze auch in Zukunft Wettbewerbe stattfinden können, soll sie saniert werden. (Archiv)

Damit hier an der Inselsbergschanze auch in Zukunft Wettbewerbe stattfinden können, soll sie saniert werden. (Archiv) Bildrechte: dpa

Schon in dieser Woche ist die Anlage aber in Benutzung: Ab Freitag findet der Continental Cup der Skispringerinnen und Skispringer nach zwei Jahren Pause wieder in Brotterode-Trusetal statt. Wie ein Sprecher vom Wintersportverein Brotterode mitteilte, werden an der Inselsbergschanze Tausende Fans erwartet. Der Wettkampf sei auch nicht durch die anhaltend warmen Temperaturen gefährdet, so der Verein. Es sei ausreichend Kunstschnee produziert worden.