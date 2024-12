Mitglieder gesucht Ist die Kaltennordheimer Feuerwehr auf dem Weg aus der Krise?

Trotz der Neuzugänge bleibt die Versorgungslage in kritischen Situationen in Kaltennordheim also instabil. Und für die Truppe bedeutet das: weiterhin zu viel Arbeit für zu wenige Schultern. Gerade bei einem Ehrenamt sei das ein Teufelskreis, so Wehrleiter Clas. Denn so bestehe die Gefahr, dass die wenigen Engagierten durch die Überbelastung die Lust verlieren.