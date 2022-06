Dazu kommen neue Spielgeräte und für die Eltern und alle anderen Sitzbänke. Auch werden Fahrradfahrer auf dem Feldatalradweg jetzt über den Neumarkt geschickt. Neben den überirdischen Veränderungen wurden auch die Wasser- und Abwasserleitungen unter dem Markt erneuert. Denn zusätzlich zu dem Wochenmarkt findet in Kaltennordheim einmal im Jahr zu Pfingsten der traditionelle Heiratsmarkt statt. Die zahlreichen Stände und Kirmes-Attraktionen locken jährlich tausende Besucher an. Im Zuge der Kanalarbeiten wurden die ehemaligen Betonplatten auf dem Platz entfernt und durch gemustertes Pflaster aus Granit- und Basaltsteinen ersetzt.

Das gemusterte Pflaster stellt das Wappen von Kaltennordheim dar. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Neumarkt als eines von mehreren Großprojekten

Bürgermeister Erik Thürmer hat sich seit 2014 darum gekümmert, dass sich Kaltennordheim als sogenannter "EFRE-Förderschwerpunkt" qualifiziert, um EU-Fördermittel aus dem "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" beantragen zu können. Im Vergleich zu Bundesförderprogrammen ist der erforderliche Eigenanteil dabei deutlich geringer. Kaltennordheim hat auf diesem Wege mehrere millionenschwere Großprojekte bewilligt bekommen. So kann neben dem Neumarkt auch die angrenzende Straße "Mühlwehr" und das Schloss dank EU-Geldern grundhaft saniert werden. Der Bau aus dem Jahr 1754 soll künftig als Mischung aus Geschäfts-, Amts- und Wirtshaus genutzt werden. In das Erdgeschoss soll das Standesamt einziehen, die obere Etage wird zu einer Arztpraxis umgebaut. Das bestehende Schlosscafé und der Pub behalten ihre Räumlichkeiten, genauso wie das Heimatmuseum.

Das Schloss in Kaltennordheim wird momentan grundhaft saniert. Möglich machen es EU-Gelder. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Bürgermeister: Neuer Marktplatz wird schon rege genutzt

Laut Thürmer ist der neugestaltete Marktplatz schon gut angenommen worden. Wenn er abends aus dem Rathaus kommt, sehe er hier immer Menschen und Kinder, die an den Wasserrinnen spielen. "Vielleicht siedeln sich jetzt auch wieder neue Geschäfte an, wer weiß", so der Gedanke des gelernten Verwaltungswirtes.

Kurz bevor ich den Neumarkt in Kaltennordheim verlassen will, läuft ein Jugendlicher über den Platz. Gerade sei er auf dem Weg von der Schule nachhause, erzählt der 15-Jährige auf Nachfrage. Aber auch so sei er öfters hier: "Wenn ich mit meinen Freunden Mountainbike fahre, machen wir auf dem Platz Pause und essen Eis oder eine Pizza".