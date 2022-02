Das Schild mit dem roten Schriftzug "Mein Markt" hängt noch. Ein Blick durch die Jalousien zeigt jedoch nur leere Regale und einen verwaisten Raum. Seit der Dorfladen dichtgemacht hat, ist es für die Menschen in Kaltenwestheim nicht mehr möglich, mal eben eine Kleinigkeit einzukaufen. Bis zum nächsten Supermarkt sind es jetzt rund drei Kilometer. Um vor allem ältere, nicht mehr so mobile Menschen zu unterstützen, war eine Dorfbewohnerin vorübergehend als Einkaufshilfe eingesprungen . Den Laden ersetzen konnte das allerdings nicht.

Wenn man da in der Früh hin kam, hat man immer mindestens zehn, zwölf Menschen getroffen.

Heim ist stolz darauf, dass es in Kaltenwestheim neben der Grundschule auch noch eine Gaststätte, einen Frisör und einen Hausarzt gibt. Für einen Ort, in dem nur rund 700 Einwohner wohnen, sei das nicht selbstverständlich. Gleichzeitig sorge er sich um den Bestand der Infrastruktur. Bis vor einigen Jahren gab es hier noch eine Bankfiliale, jetzt diskutiert der Landkreis über die Schließung der Grundschule.

Diesen Entwicklungen wollen die Kaltenwestheimer etwas entgegensetzen. Um eine Alternative für den Lebensmittelladen zu finden, hat der Ortsteilrat eine Arbeitsgruppe gebildet. Ortsrat Jan Engel leitet die Gruppe. Der 29-Jährige ist gebürtiger Kaltenwestheimer, die Zukunft seines Heimatdorfes liegt ihm am Herzen.

Die Anbieter schauen dabei auf gewisse Kriterien, zum Beispiel die Größe eines Ortes. Auch wenn der Standort Kaltenwestheim auf den ersten Blick durch die geringe Einwohnerzahl nicht sehr attraktiv erscheine, gebe es versteckte Pluspunkte, so Jan Engel. Zum Beispiel die Durchfahrtsstraße von Fulda nach Meiningen.

Für einen Laden, direkt an der Straße rechnet Engel daher mit guten Verkaufszahlen. Hinzu komme, dass in Kaltenwestheim gerade erst neue Baugrundstücke erschlossen wurden. Die Arbeitsgruppe wartet nun auf die Rückmeldung der Firmen. Einen Favoriten hätten sie nicht, sagt Ortsrat Jan Engel: "Wir sind da ganz offen und nehmen das, was zu uns passt!"