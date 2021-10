In der Südthüringer Karnevalshochburg Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wird es wegen der Corona-Pandemie auch in dieser Faschingssaison keinen Umzug geben. Wie Karnevalspräsident Martin Krieg MDR THÜRINGEN sagte, ist ein Umzug unter Abstandsregeln nicht möglich. Der Wasunger Carneval Club könne sich die Ausgaben für Sicherheitspersonal nicht leisten. Der Umzug war für den 26. Februar 2022, den Samstag vor Faschingsdienstag, geplant.

Närrisches Treiben solle es dennoch in Wasungen geben. Sollten die Infektionszahlen sinken und das Gesundheitsamt einen Umzug erlauben, könnte er eventuell mit den Bildern aus dem Jahr 2019 durch die Gassen Wasungens ziehen. Danach sieht es laut Krieg momentan aber nicht aus. Bilder wie vom Umzug im Jahr 2015 wird es 2022 erneut nicht geben. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Umzug am offenen Fenster

Im Februar dieses Jahres ist der Wasunger Karneval komplett ausgefallen. Um wenigstens etwas Stimmung aufkommen zu lassen, haben die Wasunger an offenen Fenstern gesungen. Wasungen gilt als eine der ältesten Karnevalhochburgen in Deutschland. Der WCC feiert in diesem Jahr seine 487. Saison. Am 11.11. findet der Saisonauftakt statt. Allerdings auch der in deutlich kleinerem Rahmen.

Die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) dagegen hält vorerst am Faschingsumzug durch die Stadt fest. Allerdings würden in der nächsten Woche mit den Vereinen auch andere Varianten diskutiert, sagte Zugmarschall Jens-Christian Porsch MDR THÜRINGEN. Man wolle mit den Erfurtern und Gästen gern feiern, in welcher Weise hänge von der Corona-Lage ab. Eine Absage des größten Thüringer Faschingsumzuges stehe momentan aber nicht zur Debatte.

In Erfurt wird es auch am 11. November zum Start in die fünfte Jahreszeit einen kleinen Aufzug geben. Am 11.11. um 11:11 Uhr soll vor dem Erfurter Rathaus das Kinderprinzenpaar proklamiert werden. Für den Umzug zum Rathaus werden Vereine Abordnungen schicken, damit er nicht zu groß wird. Für den Abend ist im Kaisersaal eine große Festsitzung geplant. Ob die in der geplanten Form stattfinden kann, steht laut Porsch noch in den Sternen.