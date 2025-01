Wie ein Sprecher im Meininger Landratsamt MDR THÜRINGEN sagte, werden die Elftklässler aus Zella-Mehlis schon jetzt ausschließlich in Suhl unterrichtet. Seit Beginn des laufenden Schuljahres kooperiert das Heinrich-Erhardt-Gymnasium in Zella-Mehlis mit dem Friedrich-König-Gymnasium in Suhl. Die Schüler werden abwechselnd in Suhl und Zella-Mehlis unterrichtet. So sollte ihnen eine größere Auswahl bei Kursen ermöglicht werden.