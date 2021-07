Rummel in Meiningen: Das erste große Volksfest seit Corona

Der Duft von Kräppelchen und Nebelmaschine liegt in der Luft, laute Popmusik und die altbekannten Kirmes-Ansagen dringen aus den Lautsprechern. Die Szenerie auf dem Meininger Volksplatz ist vertraut und ungewohnt zugleich. Es ist das erste große Volksfest nach der coronabedingten Zwangspause. Organisiert von Dirk Kirchner, Vorsitzender des Thüringer Schausteller Verbandes und seinem Sohn Christopher Kirchner.

Damit es jetzt endlich wieder losgehen kann, haben Dirk und Christopher Kirchner Vorarbeit geleistet: das Personal hat Hygieneschulungen bekommen, es wurde ein neuer Toilettenwagen angeschafft, damit Besucher sich jederzeit die Hände waschen können und die Veranstalter haben in den vergangenen Wochen laufend an neuen Hygienekonzepten geschrieben.

Daniel und sein Sohn Emilio kommen fast jeden Tag auf den Rummel am Volksplatz. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

"Das ist ein Rummel mit Herzblut", findet Daniel aus Meiningen. Er kommt fast jeden Tag mit seinem Sohn Emilio auf den Rummel am Volksplatz. Am liebsten fahren die beiden zusammen Autoscooter. "Viele Geräte sind neu, das ist toll und es ist für jeden etwas dabei."

Auf dem 3.000 Quadratmeter großen Gelände dürften sich eigentlich 750 Menschen gleichzeitig aufhalten. Die Kirchners haben sich aber dafür entschieden, die Grenze bei 600 zu setzen: "Wir wollen einfach, dass sich alle wohl fühlen." Masken müssen nur dort getragen werden, wo die Abstände nicht eingehalten werden können - in der Schlange und auf der Toilette.

"Wir versuchen damit die Kosten für die Hygiene etwas aufzufangen", sagt Dirk Kirchner. Bis zum 25. Juli bleiben die Schausteller noch in Meiningen. Danach sollen die Zelte am 30. Juli in Bad Salzungen aufgeschlagen werden.