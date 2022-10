Kliniken melden sich seit Corona häufiger bei Rettungsleitstelle ab

Vom Klinikverbund Regiomed mit Sitz in Coburg und Kliniken auch in Hildburghausen und Sonneberg heißt es zum Beispiel, dass sich das Abmelden von der Rettungsleitstelle durch Corona gehäuft habe. Vorher, so erklärt eine Sprecherin, sei das beispielsweise im benachbarten Coburg im Jahr vier bis fünf Mal vorgekommen - etwa, wenn nach einem schweren Autounfall viele Verletzte in die Notaufnahme kamen. Durch Corona sei das Abmelden "häufiger" vorgekommen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Regiomed-Klinik in Sonneberg Bildrechte: REGIOMED-KLINIKEN GmbH

Hildburghausen und Sonneberg hätten etwa in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg an Corona-Patienten gemeldet, eingeschränkte Kapazitäten auch - trotzdem konnten die Notaufnahmen "noch allen Fällen gerecht werden." Müssten sich die kleineren Kliniken abmelden - und meistens seien es Kleinere - dann landen die Patienten in der nächst größeren Klinik und irgendwann in der Uniklinik.

Wenn sie wissen, dass sie keine Notfallpatienten mehr versorgen können, melden sich die Kliniken bei den Rettungsleitstellen ab - wie hier in Jena. Bildrechte: dpa

Eine stichpunktartige Abfrage ergibt, dass sich zum Beispiel in Südthüringen immer mal Kliniken teilweise oder ganz abmelden, es auch im Weimarer Land ab und an mal in kleineren Kliniken vorkommt, sich im Ilm-Kreis bisher noch keine Klinik abmelden musste und sich im Wartburgkreis der angesprochene Mitarbeiter ebenfalls nicht an Abmeldungen erinnert, aber auch nicht immer im Dienst sei.

Gesundheitsministerium rät zu Maske und Corona-Impfung

Das Thüringer Gesundheitsministerium erklärt auf Anfrage, dass in solchen und dem Fall von Meiningen genau das eingetreten sei, wovor "Experten schon vor der aktuellen Welle" gewarnt hätten: Personalausfälle und Engpässe in der medizinischen Versorgung. Silke Fließ, Sprecherin Gesundheitsministerium Thüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dennoch kein Grund für Panik: "Die Kliniken verfügen im dritten Pandemieherbst/-winter über zahlreiche Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie" und auch mit "kurzfristigen Engpässen." Das Gesundheitsministerium appelliert deshalb nochmal an die Bürger, "sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen" einzuhalten und sich "verantwortungsbewusst zu verhalten".

Dazu zählt zum Beispiel, in Innenräumen wieder (freiwillig) eine Maske zu tragen und sich (erneut) impfen zu lassen. Dies trage "auch in der Zukunft dazu bei, eine Überlastung der medizinischen Versorgungskapazitäten zu verhindern", so die Ministeriumssprecherin. Das Ministerium rät wieder zur Maske in Innenräumen. Bildrechte: imago images/ ZUMA Press

Auch wenn die Kliniken "mit kurzfristigen Engpässen umgehen" könnten, sei das Ziel aller Schutzmaßnahmen weiterhin auch, die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten.

Ausnahmesituation für einen Tag

Die Meininger Klinik-Sprecherin Tamara Burkardt erklärt, dass an diesem einen Tag mit der Abmeldung für Notfälle Mitte Oktober einfach alles zusammen kam. Zu diesem Zeitpunkt habe die Klinik eine "hohe Zahl" an Corona-Patienten im Haus gehabt und zusätzlich viele erkrankte Mitarbeiter: "Keine gute Kombination". Daher die Bitte, dass die Rettungswagen keine Notfallpatienten anliefern.

Notfallpatienten, die zum Beispiel zu Fuß in die Klinik kamen, wurden an dem Tag aber nicht weggeschickt, so Burkardt. Stationäre Patienten konnten bleiben, wenn es nötig war und geplante Operationen wurden verschoben. Auch andere Krankenhäuser hätten das in der Pandemie so gemacht.

Notarzt Michael Walther hat in der Kirmes-Zeit viele Corona-Patienten im Krankenhaus gehabt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK