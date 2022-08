Von einem lauten Knall sind in Südwest-Thüringen zahlreiche Menschen in der Nacht zu Samstag aus dem Schlaf gerissen worden. Ohne zu wissen, um was es tatsächlich ging, wurde anschließend über den Grund gemutmaßt. Im Internet gab es am Samstagmorgen unter anderem Spekulationen darüber, ob eventuell ein Meteorit über der Gegend verglüht sein könnte.