Nach Kritik an der Kupfer-Suche im Landkreis Schmalkalden-Meiningen will das zuständige Spezialunternehmen die Region stärker einbinden. Wie ein Firmensprecher mitteilte, sollen die Vorhaben öffentlich präsentiert werden. Gespräche mit Interessenvertretern, Gemeinden und Bürgern seien geplant. Wegen der Corona-Pandemie hätten diese aber noch nicht stattfinden können, heißt es. Das in Mannheim ansässige Unternehmen will so für Transparenz sorgen.