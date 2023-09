Ein Festival der besonderen Art feiert in diesem Jahr Jubiläum: Zum 25. Mal lockt der "Güldene Herbst" Liebhaber der Alten Musik nach Thüringen. Das Festival in Meiningen versucht einen besonders authentischen Zugang zu finden. Dafür suchen sie fast vergessene Stücke aus den Archiven und lassen diese auf historischen Instrumenten spielen.

Für die Jubiläumsausgabe lautet das Motto "Musik.Kammer". Damit beziehen sich die Veranstalter vor allem auf die Barockzeit, wie Festival-Leiter Gerd Amelung erzählt: "Es gab an den Höfen täglich Musik. Und die wurde, wenn sie nicht zu repräsentativen Anlässen gespielt wurde, in Kammern gespielt. Da wir in Meiningen dieses wunderbare Schloss haben, wo es eine Menge Kammern gibt, lag der Titel nahe."