Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf ist mittlerweile seit fast zwei Jahren in der Region aktiv. Daten wurden unter anderem schon aus der Luft und durch seismische Messungen mit speziellen Trucks gesammelt.

Rund fünf Millionen Euro werden in der ersten Phase des Vorhabens investiert. Bisher sind nach Angaben des Unternehmens vier Bohrungen vom Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz genehmigt worden. Sie sollen weitere Hinweise liefern, ob sich der Abbau von Kupfererz in der Region lohnen könnte.

Für die erste Bohrung wurde seit Ende November ein 50 mal 50 Meter großer Bohrplatz auf einer Lichtung in einem Waldstück hergerichtet. Bis Mitte Februar soll das Bohrgerät von hier in rund 800 Meter Tiefe vordringen. Die Bohrkerne werden anschließend untersucht und eingelagert. Danach soll das Bohrgerät zum nächsten Bohrplatz in gut 2,5 Kilometer Entfernung gebracht werden. Das Areal wird in den nächsten Wochen hergerichtet.