Langsam bewegt sich der Konvoi aus zwei Spezial-Lkw und mehreren Begleitfahrzeugen durch den Wald bei Wasungen. Alle zehn Meter halten die Fahrzeuge an. Eine große Rüttelplatte wird unter den Lastern auf die Erde gedrückt. Lautstark senden sie Schallwellen ins Erdreich. Geophone am Wegesrand, also sehr feine Mikrofone, fangen das Echo auf. Mit der sogenannten Vibrationsseismik schauen die Geologen bis zu 1.000 Meter tief in den Untergrund. Besonders interessant sind Gesteinsschichten, die nicht horizontal, sondern aufgefaltet gelagert sind. "An diesen Stellen besteht die Chance Kupfererz zu finden", sagt Sebastian Stelter, Geschäftsführer der Kupfer Copper Germany GmbH, die die Messungen beauftragt hat. Am Wegesrand liegen hundert sensible Messgeräte. Die sogenannten Geophone zeichnen das Echo der Schallwellen auf. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Das Unternehmen lässt sich die Suche in den ersten Jahren rund fünf Millionen Euro kosten. Das Vorhaben ist also ernst, auch wenn die Chance, dass sich ein Abbau lohnt, relativ gering ist. Laut Stelter gleicht die Suche der Stecknadel im Heuhaufen. Aber wenn es einfach wäre, dann wären die Kupfervorkommen auch schon längst abgebaut, so der Experte.

Wasunger Bürgermeister will Ergebnisse abwarten

Rund um Wasungen sorgen die Messungen trotzdem für Unruhe. Nicht nur wegen der großen Laster im Wald. Bürgermeister Thomas Kästner tritt aber auf die Bremse und will die Ergebnisse erstmal abwarten. "Es bringt nichts Angst zu schüren. Die Ergebnisse sollten abgewartet werden. Wenn wir Bergbau in der Region nicht haben wollen, dann sind dazu diese Ergebnisse notwendig. Vielleicht wird nichts gefunden und dann hat sich der Fall sowieso erledigt", so Kästner. Die Rüttelplatten der Spezialfahrzeuge bringen den Boden im Thüringer Wald zum Vibrieren. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Bis Ende März fahren die Laster rund 150 Kilometer in der Region ab. Danach sollen Bohrungen die Ergebnisse noch verfeinern. Erst dann soll klar sein, ob sich der Abbau lohnt.

Über das Vorhaben hatte das Unternehmen Ende Dezember in einer öffentlichen Online-Veranstaltung informiert. Auch die betroffenen Gemeinden seien laut dem Spezialunternehmen im Vorfeld eingebunden worden. Die Suche nach dem Kupfererz im Thüringer Wald hat das Unternehmen Kupfer Copper Germany GmbH (hier Geschäftsführer Sebastian Stelter) in den ersten Jahren fünf Millionen Euro gekostet. Bildrechte: MDR/Tino Geist