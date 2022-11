Meiningen Frau soll Chinesen nach Thüringen geschleust haben - Prozess beginnt

Am Landgericht Meiningen beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen eine mutmaßliche Schleuserin. Angeklagt ist eine gebürtige Chinesin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, Landsleuten über Scheinfirmen in Bad Liebenstein widerrechtlich Aufenthaltstitel in Deutschland verschafft zu haben. In der Sache waren ursprünglich auch zwei Kommunal-Politiker aus dem Wartburgkreis angeklagt. Ihre Verfahren wurden aber gegen Geldauflagen eingestellt.