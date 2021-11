Den Angaben zufolge wurde er im Januar 2017 als diensthabender Notarzt zu einem Einsatz nach Schleusingen gerufen. Dort sollen ihm die Angehörigen des Patienten mitgeteilt haben, dass dieser vom Dach gestürzt sei. Der Angeklagte soll dem allerdings nicht geglaubt haben. Anstatt den Verletzten in ein Akutkrankenhaus zu bringen, habe er ihn lediglich in eine Fachklinik verwiesen. Dort sei der Mann noch am gleichen Tag an inneren Verletzungen verstorben. Der Notarzt war daraufhin zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft hatten das Urteil angefochten.