Peggy Greiser wurde 1970 in Suhl geboren. Nach dem Abitur schloss sie 1994 das Diplom als Sportwissenschaftlerin ab. Ab 1995 arbeitete sie bei der Handwerkskammer Südthüringen, die ihren Sitz in Suhl hat.



Greiser gehört seit 2014 dem Kreistag an und war in den Ausschüssen für Bildung, Kultur und Sport und dem Kreis- und Finanzausschuss tätig. 2018 trat sie als parteilose Kandidatin von SPD und Die Linke bei der Landratswahl im Kreis Schmalkalden-Meiningen an und wurde in das Amt gewählt. Peggy Greiser ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Zella-Mehlis.



Greiser wurde am 9. März 2024 von der SPD als deren Landratskandidatin nominiert. Die Partei Die Linke will Greiser diesmal nicht unterstützen.