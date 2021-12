Auf dem Rennsteig bei Oberhof haben Autofahrer mehrere Kilometer Langlaufloipe zerstört. Wie ein Sprecher des Regionalverbunds Thüringer Wald mitteilte, war am Wochenende der Abschnitt zwischen Grenzadler und Rondell mit tiefen Reifenspuren zerfahren. Die Loipe konnte wegen der geringen Schneeauflage stellenweise nicht mehr einwandfrei präpariert werden, weil Steine auf die Strecke geschleudert wurden. Regionalverbund, Stadt und Loipenspurer vermuten, dass der Waldweg von den Autofahrern zum sogenannten "Driften" genutzt wurde. Angelehnt an den Motorsport, werden Autos dabei bewusst zum Herumschleudern auf glattem Untergrund gebracht.

Bürgermeister Thomas Schulz reagierte stinksauer auf die erneute Zerstörungswut. Allerdings sei er auch ratlos. Bisher habe die Polizei wenig gegen die ungewünschten Gäste getan, so Schulz.

Um gegenzusteuern könnten laut Regionalverbund zum Beispiel Schneeberge an den Loipeneingängen aufgeschoben werden, damit Autos nicht mehr durchkommen. Es müsse allerdings genügend Platz für Sportler und Bergwacht bleiben.

Auch die Polizei hat die Autofahrer im Visier. Laut einer Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl sind die Beamten dazu mit der Stadt im Gespräch. Wichtig seien jedoch stichfeste Beweise und Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen vermeintlichen Spaßveranstaltungen, die oft einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellen. Derzeit wird geprüft, ob in Zukunft seitens der Polizei verdeckte Kontrollen in Oberhof möglich sind, wie eine Sprecherin sagte.