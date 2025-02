Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Lehrermangel Nach Voigts Brief an angehende Lehrer: Was sagen Südthüringer Lehramtsstudierende?

12. Februar 2025, 13:39 Uhr



In Meiningen ist eine Info-Veranstaltungsreihe für angehende Lehrer gestartet. Ministerpräsident Voigt hatte ihnen zuvor in einem Brief Festanstellung in Thüringen garantiert. Was sagen die Studierenden dazu?