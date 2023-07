Benjamin Sczepurek, Ackerbauleiter des Ökozentrums in Vachdorf unweit von Meiningen, gerät bei der Linse ins Schwärmen: "Man merkt einfach, sie gehört hier hin. Sie fühlt sich hier wohl. Und das gefällt mir so." Die kleine proteinhaltige Hülsenfrucht kommt mit dem kargen, steinigen Boden in Südthüringen zurecht. Tonarme Böden, Geröllböden, Muschelkalk und Sandkalk sind für die Linse ideal.

Auch mit Trockenheit kann die Pflanze umgehen. Das einzige, was sie nicht mag, ist Staunässe, also nasse Füße. Die Linse ist zudem in der Lage, Stickstoff als natürlichen Dünger aufnehmen, sie besitzt quasi ihre eigene kleine Düngemittelfabrik in den Wurzeln.

Benjamin Sczepurek (rechts), Ackerbauleiter des Ökozentrums in Vachdorf, mit einem Mitarbeiter. Sie haben vor drei Jahren das erste Mal versucht, Linsen anzubauen. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Auf den insgesamt 900 Hektar Ackerfläche des ökologischen Landwirtschaftsbetriebs in Vachdorf wächst die Linse dennoch nur auf einem Bruchteil von 25 Hektar: "Wir würden närrisch gern aufstocken", sagt Landwirt Sczepurek. Das Problem ist jedoch: Der Anbau rentiert sich für den Ökobetrieb nicht. Und das obwohl es für die Linse aus Vachdorf mit dem Unternehmen Astaxa einen Abnehmer im benachbarten, nur gut zehn Kilometer entfernten Ritschenhausen gebe.

Astaxa verarbeitet pflanzliche Rohstoffe und liefert sie an Lebensmittelproduzenten weiter. Leguminosen (Hülsenfrüchte), wie die Linse, werden dort zum Beispiel gekocht und wieder getrocknet, sodass sie für Instantprodukte verwendet werden können.

Linsen, die das Unternehmen Astaxa gekocht und getrocknet hat. So kommen sie dann auch in Müslis. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Regionaler Anbieter hat Linsenmüsli entwickelt

Vor drei Jahren war Astaxa auf den Ökobetrieb in Vachdorf zugekommen und hatte anregt, Leguminosen für sie anzubauen. Geschäftsführer Mirko Winkel sagt: "Wir haben ein Interesse daran, regionale Wertschöpfungsketten zu stärken." Das Unternehmen Astaxa hat außerdem ein eigenes Produkt - ein Linsenmüsli - entwickelt.

Das Müsli mit drei verschiedenen Linsensorten und getrockneter Papaya soll gesundheitsbewusste Konsumentengruppen ansprechen. Eine regionale Erzeugung mit kurzen Lieferketten würde dem Produkt gut zu Gesicht stehen. Das Müsli wird unter anderem in Online-Shops verkauft.

Mirko Winkel und zwei seiner Mitarbeiterinnen. Er ist Geschäftsführer des Linsen-Müsli-Entwicklers Astaxa. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Nachteil: Linsen aufzubereiten ist aufwendig

Im ersten Jahr lief die Ernte besonders gut, berichtet Landwirt Sczepurek. Ein Problem war aber die geforderte Reinheit von 99,9 Prozent. Die Säuberung der kleinen Hülsenfrucht ist sehr aufwendig und erfordert Spezialtechnik. Für einen Betrieb bedeutet das kostspielige Investitionen. Und dann ist da noch die Konkurrenz aus dem Ausland.

"Unsere Linse ist in der Produktion doppelt so teuer, wie die der Konkurrenz aus Kanada", sagt Landwirt Benjamin Sczepurek. Damit ist es für Unternehmen wie Astaxa trotz der mehreren tausend Kilometer Lieferweg preisgünstiger, Linsen aus Kanada zu importieren, als sie in dem nur wenige Kilometer entfernten Vachdorf zu kaufen. Landwirt Benjamin Sczepurek lässt diese Situation den Kopf schütteln. Das sei natürlich sehr frustrierend.

Harte Preiskonkurrenz aus dem Ausland

Der deutlich günstigere Produktionspreis in Anbauländern wie Kanada oder der Türkei hat laut Landwirt Sczepurek damit zu tun, dass die Konkurrenz zum einen über eine langjährige Expertise und technische Ausstattung verfügt. Zum anderen würden konventionelle Anbauer durch den Einsatz von Pestiziden, auf die das Ökozentrum in Vachdorf verzichtet, erheblich größere Erträge pro Hektar einfahren, sodass die Produktionskosten sinken.

Linsen zu verarbeiten, ist aufwendig. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Landwirt richtet Kritik auch an Konsumenten

Sczepurek sieht die Verantwortung auch bei den Konsumenten. "In Deutschland fehlt bei vielen die Bereitschaft für Lebensmittel Geld auszugeben. "Alle wollen ein erstklassiges Produkt, aber nichts dafür bezahlen." Der Vachdorfer Betrieb verkauft seine Linsen jetzt an einen regionalen Saatguthersteller. Weil die Anforderungen an die Reinheit bei Saatgut geringer sind, kann der Betrieb damit Geld verdienen. Für Astaxa bestellt der Betrieb mittlerweile nur noch ein kleines Testfeld, auf dem gerade Tellerlinsen wachsen.

Die kleine Hülsenfrucht hat viel Protein - und neues Potenzial. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Man könnte nun meinen, die Schwierigkeit für den Vachdorfer Betrieb in der internationalen Konkurrenz zu bestehen, habe vor allem auch mit dem Verzicht auf Pestizide zu tun. Die Lage der Linse ist in Deutschland aber grundlegend kompliziert. Denn, Stand heute, gibt es keine einzige vom Bundessortenamt zugelassene Linsensorte. Wer in Deutschland Linsen anbauen will, muss auf Konsumgut - zum Beispiel Linsen aus dem Supermarkt - zurückgreifen. Und ohne offiziell zugelassene Sorte gibt es auch gar keine für die Pflanze zugelassenen Pestizide.

Land auch Teil der neuen Linsenallianz

Trotz der verschiedenen Widrigkeiten setzt auch das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLR) seine Hoffnung in die kleine Hülsenfrucht. In der Versuchsstation in Veilsdorf in der Nähe von Hildburghausen werden seit drei Jahren testweise verschiedene Linsensorten angebaut.

Franz Neundorf weiß um die Lange Historie des Linsenanbaus in Deutschland. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Franz Neundorf, Leiter der Versuchsstation, hält ein altes Pflanzenbuch aus Familienbeständen über Linsen in den Händen. Ihm macht es sichtbar Freude, eine alte Tradition wiederzubeleben, deren Spuren auch noch sichtbar sind: "Es gibt zum Beispiel in Meiningen verschiedene Straßennamen, wie "Linsenweg", oder "Am Linsenacker", die an den historischen Linsenanbau in der Region erinnern", erzählt er.

Etwa bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Linsenanbau auch in Deutschland verbreitet, dann wurde die Pflanze auch wegen der komplizierteren Ernte und Aufbereitung verdrängt. Neundorf erklärt, warum für die Zeit für die Wiederentdeckung der Linse günstig ist: "Die Konsumentennachfrage hat sich verändert. Menschen suchen pflanzliche Alternativen für Fleischproteine. Und auch generell besteht ein gesellschaftlicher Wunsch nach kulinarischen Neuigkeiten."

Auch die Nachfrage nach fleischlosen Alternativen leistet einer Wiederentdeckung der Linse in Deutschland Vorschub. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Alte, vergessene Sorten wie die "Kyffhäuser-Linse" im Versuch

"Wir betreiben hier in der Versuchsstation quasi Grundlagenforschung", sagt Neudorf. Denn: klimatische Bedingungen, aber auch technische Möglichkeiten für Anbau, Ernte und Verarbeitung haben sich verändert. Außerdem experimentiert die Versuchsstation auch mit alten Linsensorten, die beinahe vergessen, lange Zeit unangetastet in der Genbank des Leibniz-Institut im sachsen-anhaltischen Gatersleben lagen. Zum Beispiel die "Kyffhäuser Linse".

Ziel der Feldversuche in Veilsdorf ist, herauszufinden, welche Linsensorte und welche Anbauverfahren unter den hiesigen Bedingungen den größten und stabilsten Ertrag bringen. Dazu gehört auch die Frage mit welcher Stützfrucht das beste Ergebnis erzielt werden kann. Denn die Linse braucht eine Beipflanze, um in die Höhe zu wachsen. Alle Erkenntnisse werden Landwirten zur Verfügung gestellt. Zwischenergebnisse werden regelmäßig in Fachgesprächen und auf Feldtagen ausgetauscht.

Die Linsen-Versuchsstation reaktiviert auch fast vergessene Sorten. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Hochwertige Linsenprodukte made in Thüringen als Nische?

Torsten Graf, der die Feldversuche des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum thüringenweit koordiniert, sieht grundsätzlich noch viel Potenzial, den Anbau zu optimieren. Seiner Einschätzung nach könnte der Linsenanbau in Thüringen zum Beispiel auch eine bestimmte Nische besetzen. Denkbar wäre es etwa, dass die regional erzeugte Linse aus Thüringen in hochwertige Produkte verarbeitet wird.