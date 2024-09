In einem Maisfeld bei Breitungen im Kreis Schmalkalden-Meiningen hat es offenbar einen weiteren Anschlagsversuch auf die Erntetechnik einer Agrargenossenschaft gegeben. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurden in dem Feld an der B19 vor der Ernte Metallkörper an Maispflanzen entdeckt.